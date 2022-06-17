Оккупанты пытаются наступать на Славянск, подтягивают дополнительную артиллерию под Северодонецк 17 июня, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются наступать на Славянск (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается.



Как сообщил Генштаб, также агрессоры пытались взять под полный контроль населенный пункт Богородичное. Украинские военные успешно отразили штурм.

Пытаясь создать условия для развития наступления на Славянск, армия РФ применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.

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На Лиманском направлении активных действий захватчики не вели.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям украинских войск. Нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка. Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк. Российские оккупационные войска перемещают на направление дополнительные подразделения реактивной артиллерии.

На Бахмутском направлении защитники Украины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое, оккупанты отошли. Войска РФ попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Украинские военные нанесли огневое поражение и заставили оккупантов бежать.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия не зафиксированы. Вражеская авиация нанесла удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.

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