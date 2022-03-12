Оккупанты хотят оцепить Николаев: пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии 12 марта, 13:16 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты не оставляют попыток возобновления наступательных действий с целью оцепления Николаева (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты не оставляют попыток возобновления наступательных действий с целью оцепления Николаева

Об этом сообщает Генштаб.

В целях поддержки наступления, захватчики пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии и противовоздушной обороны, но успеха не добились

Противник отступил в район населенного пункта Мыловое, осуществляет инженерное оборудование занятых позиций и подтягивает резервы.

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