Оккупанты хотят оцепить Николаев: пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии

12 марта, 13:16
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Оккупанты не оставляют попыток возобновления наступательных действий с целью оцепления Николаева (Фото:Генштаб)

Оккупанты не оставляют попыток возобновления наступательных действий с целью оцепления Николаева (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты не оставляют попыток возобновления наступательных действий с целью оцепления Николаева

Об этом сообщает Генштаб.

В целях поддержки наступления, захватчики пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии и противовоздушной обороны, но успеха не добились

Противник отступил в район населенного пункта Мыловое, осуществляет инженерное оборудование занятых позиций и подтягивает резервы.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Генштаб Война России против Украины

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