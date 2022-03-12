Оккупанты хотят оцепить Николаев: пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии
Оккупанты не оставляют попыток возобновления наступательных действий с целью оцепления Николаева (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты не оставляют попыток возобновления наступательных действий с целью оцепления Николаева
Об этом сообщает Генштаб.
В целях поддержки наступления, захватчики пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии и противовоздушной обороны, но успеха не добились
Противник отступил в район населенного пункта Мыловое, осуществляет инженерное оборудование занятых позиций и подтягивает резервы.
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