Оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на захваченных территориях и врут пенсионерам о «туристических путешествиях» — ГУР

19 сентября, 12:00
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Российские оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на захваченных территориях (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на захваченных территориях (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на территориях Луганской области, которые были оккупированы в 2022 году, сообщило Главное управление разведки.

По информации ведомства, в Северодонецке планировалось найти 500 человек, которые должны были пополнить состав 2 армейского корпуса и подразделения так называемой «народной милиции». Теперь программа «мобилизация» полностью провалена.

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В ГУР заявили, что на собрании местных жителей, которое представители оккупационной администрации провели в поселке Мирное Херсонской области с участием военных РФ, обсуждался вопрос набора местных мужчин в состав «народной милиции». Заявлялось, что образование, возраст, физическое и моральное состояние не имеют никакого значения.

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Разведка сообщила, что на собрании также обсуждали вопросы получения паспортов страны-агрессора и будущего «пенсионного обеспечения».

Представители оккупационной администрации наврали о "высоком уровне жизни" российских пенсионеров, а также, что каждого из них власть обязательно ежегодно «отправляет в туристические путешествия».

https://www.youtube.com/watch?v=3i-DjZqbxWk&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мобилизация Луганская область Разведка Война России против Украины

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