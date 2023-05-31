Оккупанты пытаются милитаризировать молодежь на Донбассе — ЦНС
Донецк (Фото:Типичный Донецк через Facebook)
На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне усиливают пропагандистское влияние на молодежь с целью ее милитаризации.
Об этом пишет Центр национального сопротивления.
Местная оккупационная администрация ищет новые пути навязывания кремлевской идеологии молодежи и побуждения их к получению российских паспортов.
«Противник намерен открыть на временно оккупированных территориях региональные отделения общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиациии и флоту РФ», — говорится в сообщении.