Оккупанты пытаются милитаризировать молодежь на Донбассе — ЦНС 31 мая, 03:13 Донецк (Фото:Типичный Донецк через Facebook)

На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне усиливают пропагандистское влияние на молодежь с целью ее милитаризации.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.



Местная оккупационная администрация ищет новые пути навязывания кремлевской идеологии молодежи и побуждения их к получению российских паспортов.

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«Противник намерен открыть на временно оккупированных территориях региональные отделения общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиациии и флоту РФ», — говорится в сообщении.