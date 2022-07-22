Побуждают ехать во вражескую страну. Россия пытается манипулировать чувствами родных и близких украинских пленных — ГУР 22 июля, 11:52 Оккупанты пытаются манипулировать чувствами родных украинских пленных (Фото:vero_vig050/pixabay.com)

Россия пытается манипулировать чувствами родных и близких украинских пленных, сообщили в Главном управлении разведки Украины.

В ведомстве рассказали, что в последнее время увеличивается количество попыток со стороны РФ использовать родственников украинских военнопленных с целью дезинфомационных антиукраинских спецопераций.

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" Такие действия со стороны оккупанта построены на использовании глубочайших человеческих чувств: любви к близким и попытке вернуть их домой", - заявили в ГУР.

По информации разведки, близкие украинских защитников побуждают ехать на территорию враждебного государства, где они становятся легкой добычей пропагандистской машины и спецслужб страны-оккупанта.

«Для дополнительного психологического давления враг сознательно манипулирует условиями содержания украинских пленников», — говорится в сообщении.

В ГУР заявили, что близкие пленника, приехавшие на территорию врага, — идеальный инструмент для шантажа самих пленных и проведения информационных операций по Украине.

«Их настоящая цель – разрушение единства украинцев, дестабилизация политической ситуаций и подрыв национальной безопасности Украины», - говорится в сообщении.

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