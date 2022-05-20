В Харьковской области оккупанты пытаются контратаковать, чтоб вернуть утраченные позиции: Генштаб сообщил, где шли бои

20 мая, 07:21
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции в Харьковской области (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции в Харьковской области (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты основные усилия сосредоточивают на удержании занятых рубежей. Пытаются проводить контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции.

Как сообщает Генштаб, также агрессоры проводят усиленную воздушную разведку.

Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Тернова и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков.

Видео дня

На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Долгенькое, Большая Камышеваха и Долина.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/320895440223541
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьковская область Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X