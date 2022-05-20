В Харьковской области оккупанты пытаются контратаковать, чтоб вернуть утраченные позиции: Генштаб сообщил, где шли бои
Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции в Харьковской области (Фото:Генштаб)
На Харьковском направлении российские оккупанты основные усилия сосредоточивают на удержании занятых рубежей. Пытаются проводить контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции.
Как сообщает Генштаб, также агрессоры проводят усиленную воздушную разведку.
Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Тернова и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков.
На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Долгенькое, Большая Камышеваха и Долина.
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