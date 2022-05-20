В Харьковской области оккупанты пытаются контратаковать, чтоб вернуть утраченные позиции: Генштаб сообщил, где шли бои 20 мая, 07:21 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции в Харьковской области (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты основные усилия сосредоточивают на удержании занятых рубежей. Пытаются проводить контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции.

Как сообщает Генштаб, также агрессоры проводят усиленную воздушную разведку.

Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Тернова и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков.

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На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Долгенькое, Большая Камышеваха и Долина.



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