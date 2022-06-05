Оккупанты пытаются избегать прямых столкновений с украинскими военными — разведка

5 июня, 13:45
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Военные РФ массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с защитниками Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Telegram.

«Несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности, заградительные отряды так называемых кадыровцев и усиленный контроль со стороны "личников" и пограничников, российские оккупанты всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины», — говорится в сообщении.

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По данным украинской разведки, командование 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии РФ скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами.

«Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска Шияне (Белгородская область) и насильственно возвращено в зону активных боевых действий. Теперь в подразделении обсуждают возможность сдачи в плен защитникам Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, разведка обнародовала список командного состава 30-й омсбр 2-й общевойсковой армии ВС РФ, которая действует на Лиманском направлении.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Российские военные ГУР Война России против Украины

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