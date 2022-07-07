Оккупанты пытаются вести штурмовые действия на Харьковском и Славянском направлениях — Генштаб 7 июля, 07:07 Генштаб сообщил о попытках штурма оккупантов на двух направлениях (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты сосредотачивают усилия на удержании занятых рубежей, на отдельных участках столкновения пытаются вести штурмовые действия.



Об этом сообщает Генштаб.

Зафиксированы вражеские обстрелы из артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка.

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Недалеко от Шестакова оккупанты дистанционно заминировали автомобильные пути.

На Славянском направлении террористические войска РФ пытаются вести штурмовые действия.

Обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь.

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