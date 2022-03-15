Российские оккупанты попытались захватить Мариуполь и понесли большие потери: 150 человек, два танка и семь БТР
Оккупанты пытались захватить Мариуполь (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты попытались захватить Мариуполь. Эти атаки были успешно отражены украинскими военными.
Об этом сообщает Генштаб.
Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР.
После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.