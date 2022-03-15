Российские оккупанты попытались захватить Мариуполь и понесли большие потери: 150 человек, два танка и семь БТР 15 марта, 07:18 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытались захватить Мариуполь (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты попытались захватить Мариуполь. Эти атаки были успешно отражены украинскими военными.



Об этом сообщает Генштаб.

Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР.

После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили.



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