«Жалкие мародеры». Оккупанты пытались вывезти игрушки, сковородки и купоны из села в Черниговской области — видео

2 апреля, 13:10
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Оккупанты не побрезговали даже украинскими купонами (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Оккупанты не побрезговали даже украинскими купонами (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

На захваченных территориях российские оккупанты занимались мародерством и при отходе пытались вывезти награбленное. Но получилось это не у всех.

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На опубликованном Оперативным командованием Север видео показана техника оккупантов, где обнаружили вещи, украденные у жителей села Новая Басань Черниговской области.

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Украинцы нашли сковороду, детские велосипеды, игрушки, аккумуляторы и даже купоны — украинскую денежную единицу 1992−96 годов.

«Российские оккупанты окончательно завоевали себе титул жалких мародеров», — говорится в сообщении.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику

https://www.facebook.com/kommander.nord/videos/729745661350712/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мародерство Черниговская область Мародеры Война России против Украины

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