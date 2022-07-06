Оккупанты пытались нанести удар по острову Змеиный 6 июля, 13:35 Российские оккупанты снова пыталась ударить по острову Змеиный (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты пытались ударить по острову Змеиный и вели разведку, чтобы помешать установке украинского флага.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Они пытались провести авиационную разведку, пытались и удары нанести. Но увидев угрозу того, как может быть применено наше оружие с приближением их самолетов, они свои намерения откорректировали, и пока держатся подальше», — сказала она.

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По словам Гуменюк, флаг Украины находится на острове и «ждет своего часа».

«То, что он там есть, информационное сообщение об этом, конечно, смутило наших врагов», — добавила она.

4 июля в оперативном командовании Юг сообщили, что операция по освобождению Змеиного завершена. Территория возвращена под юрисдикцию Украины.

30 июня в ОК Юг проинформировали, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров Змеиный на западе Черного моря.

В министерстве обороны РФ подтвердили информацию о бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли».

В Минобороны Британии подчеркнули, что ни о каком «жесте доброй воли» речь не идет.

В Пентагоне также опровергли кремлевскую версию и отметили, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на оккупировавших Змеиный россиян.

По подсчетам Forbes, во время ударов по Змеиному россияне лишились техники почти на миллиард долларов.



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