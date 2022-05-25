В Харьковской области оккупанты предприняли попытку наступления: успеха не имели — Генштаб
Генштаб рассказал о действиях оккупантов в Харьковской области (Фото:Генштаб)
На Харьковском направлении основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на удержании занятых позиций.
Об этом сообщает Генштаб.
Агрессоры обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Рубежное.
Кроме того, оккупационная армия предприняла очередную попытку ведения наступательных действий в направлении Терновой, успеха не имела.
На Славянском направлении вражеские подразделения активных действий не проводили, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления.
Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Долгенькое. Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Байрак.
При поддержке артиллерии и армейской авиации оккупанты безуспешно попытались взять под контроль населенный пункт Пасека.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.