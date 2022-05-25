В Харьковской области оккупанты предприняли попытку наступления: успеха не имели — Генштаб 25 мая, 07:05 Цей матеріал також доступний українською Генштаб рассказал о действиях оккупантов в Харьковской области (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на удержании занятых позиций.

Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Рубежное.

Кроме того, оккупационная армия предприняла очередную попытку ведения наступательных действий в направлении Терновой, успеха не имела.

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На Славянском направлении вражеские подразделения активных действий не проводили, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления.

Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Долгенькое. Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Байрак.

При поддержке артиллерии и армейской авиации оккупанты безуспешно попытались взять под контроль населенный пункт Пасека.

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