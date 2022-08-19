Оккупанты пошли на штурм на Славянском направлении — Генштаб

19 августа, 07:05
Оккупанты пытались штурмовать на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытались штурмовать на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении оккупанты пытались вести штурмовые действия на направлениях Барабашевка — Карнауховка, Сулиговка — Дибривно, Сулиговка — Новая Дмитровка.

В утренней сводке Генштаба сообщается, что на этом направлении зафиксировали обстрелы из артиллерии разных типов в районах неподалеку Дибровного, Долгенького, Вернополья, Сулиговки, Чепиля, Мазановки и Богородичного.

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На Харьковском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Харьков, Чугуев, Золочев, Протопоповка, Сосновка, Коробочкино, Шестаково, Милова, Дуванка, Гусаровка и Прудянка.

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Оккупанты нанесли удары с самолетов и вертолетов возле Явирского, Старого Салтова, Лебяжьего и Залимана.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях — без изменений. Вражеские войска обстреляли из артиллерии населенный пункт Павловка Сумской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Славянск Генштаб Штурм Война России против Украины

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