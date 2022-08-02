Вечерняя сводка. Оккупанты пытались штурмовать на нескольких направлениях, но получили отпор — Генштаб 2 августа, 19:21 Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 2 августа.

НВ приводит главное из сводки Генштаба на 18:00:

На Харьковском направлении российские войска попытались улучшить тактическое положение в направлении Терновая — Байрак, но потерпели неудачу.

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На Славянском направлении отмечена деятельность российских разведгрупп вблизи Долгенького и Долины. После обнаружения они отошли.

На Краматорском направлении противник попытался наступать в направлении Новолуганское — Ивано-Дарьевка. Получив отпор ВСУ, отошел.

На Бахмутском направлении отражены попытки продвижения российских войск в районах населенных пунктов Роты — Вершина, Владимировка — Яковлевка, Клиново — Зайцево и Покровское — Бахмут. Россияне понесли потери. В направлении Видродження — Кодема отдельные российские подразделения имеют частичный успех.

На Авдеевском направлении россияне вели штурмовые действия в направлении Минеральное — Авдеевка, успеха не имели, отошли. В направлении Донецк — Пески противник имеет частичный успех.

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