Россияне безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Курдюмовки и Андреевки — Генштаб
Украинские защитники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке в воскресенье, 17 сентября, сообщил, что российские оккупанты безрезультатно пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Курдюмовки и недавно освобожденной Андреевки Донецкой области.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook:
- украинские защитники продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях;
- утром 17 сентября страна-агрессор Россия нанесла авиационно-ракетные удары по Украине. Информация о последствиях террористической атаки пока уточняется;
- за сутки произошло 30 боевых столкновений;
- оккупанты нанесли восемь ракетных и 57 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные жители;
- под артиллерийским огнем россиян оказались около 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей;
- на Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы. Противник проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах, чтобы не допустить переброски войск ВСУ на угрожающие направления;
- на Бахмутском направлении украинские военные успешно отбили 13 вражеских атак в районе Клищеевки Донецкой области. По результатам ведения наступательных действий Силы обороны Украины имеют успех в этом районе;
- на Марьинском направлении оккупанты безуспешно наступали в районе Марьинки Донецкой области. Там враг за сутки совершил 11 тщетных попыток вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций;
- на Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступать, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют противника отходить с занимаемых позиций.
- на Херсонском направлении украинские защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам врага;
- авиация Сил обороны Украины нанесла два удара по пунктам управления, 12 — по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам оккупантов;
- ракетными войсками поражены три зенитно-ракетных комплекса Бук-М1 и пять артиллерийских средств врага.
Ранее Генштаб в вечерней сводке сообщал, что украинские военные удачно отбили атаки страны-агрессора РФ на Бахмутском и Марьинском направлениях.
15 сентября в Генштабе официально заявили, что Силы обороны Украины в ходе штурмовых действий овладели селом Андреевка в Донецкой области.