Россияне безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Курдюмовки и Андреевки — Генштаб 17 сентября, 07:49 Украинские защитники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке в воскресенье, 17 сентября, сообщил, что российские оккупанты безрезультатно пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Курдюмовки и недавно освобожденной Андреевки Донецкой области.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

украинские защитники продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях;

утром 17 сентября страна-агрессор Россия нанесла авиационно-ракетные удары по Украине. Информация о последствиях террористической атаки пока уточняется;

за сутки произошло 30 боевых столкновений;

оккупанты нанесли восемь ракетных и 57 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные жители;

под артиллерийским огнем россиян оказались около 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей;

на Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы. Противник проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах, чтобы не допустить переброски войск ВСУ на угрожающие направления;

на Бахмутском направлении украинские военные успешно отбили 13 вражеских атак в районе Клищеевки Донецкой области. По результатам ведения наступательных действий Силы обороны Украины имеют успех в этом районе;

на Марьинском направлении оккупанты безуспешно наступали в районе Марьинки Донецкой области. Там враг за сутки совершил 11 тщетных попыток вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций;

на Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступать, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют противника отходить с занимаемых позиций.

на Херсонском направлении украинские защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам врага;

авиация Сил обороны Украины нанесла два удара по пунктам управления, 12 — по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам оккупантов;



ракетными войсками поражены три зенитно-ракетных комплекса Бук-М1 и пять артиллерийских средств врага.

Видео дня

Ранее Генштаб в вечерней сводке сообщал, что украинские военные удачно отбили атаки страны-агрессора РФ на Бахмутском и Марьинском направлениях.

15 сентября в Генштабе официально заявили, что Силы обороны Украины в ходе штурмовых действий овладели селом Андреевка в Донецкой области.