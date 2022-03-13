Оккупанты пытались построить понтонную переправу возле Гостомеля, ВСУ их уничтожили
ВСУ уничтожили понтонную переправу оккупантов (Фото:Сухопутные войска ВС Украины via Telegram)
Украинские военные уничтожили понтонную переправу и российских оккупантов, пытавшихся ее построить.
Об этом сообщили в Facebook Сухопутные войска ВС Украины.
«В районе Гостомеля орки решили навести понтонные переправы. Наши козаки их поджарили», — говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.