Оккупанты пытались построить понтонную переправу возле Гостомеля, ВСУ их уничтожили 13 марта, 18:02 Цей матеріал також доступний українською ВСУ уничтожили понтонную переправу оккупантов (Фото:Сухопутные войска ВС Украины via Telegram)

Украинские военные уничтожили понтонную переправу и российских оккупантов, пытавшихся ее построить.

Об этом сообщили в Facebook Сухопутные войска ВС Украины.

«В районе Гостомеля орки решили навести понтонные переправы. Наши козаки их поджарили», — говорится в сообщении.

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