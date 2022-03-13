Оккупанты пытались построить понтонную переправу возле Гостомеля, ВСУ их уничтожили

13 марта, 18:02
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ВСУ уничтожили понтонную переправу оккупантов (Фото:Сухопутные войска ВС Украины via Telegram)

ВСУ уничтожили понтонную переправу оккупантов (Фото:Сухопутные войска ВС Украины via Telegram)

Украинские военные уничтожили понтонную переправу и российских оккупантов, пытавшихся ее построить.

Об этом сообщили в Facebook Сухопутные войска ВС Украины.

«В районе Гостомеля   орки решили навести понтонные переправы. Наши козаки их поджарили», — говорится в сообщении.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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