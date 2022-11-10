Оккупанты пытались обстрелять пункты выдачи гумдопомощи в Херсонской области 10 ноября, 14:40 Последствия обстрела Херсонской области (Фото:ТИМОШЕНКО Офис Президента via Telegram)

Российские войска утром 10 ноября обстреливали Херсонскую область. Оккупанты пытались атаковать пункты выдачи гуманитарной помощи.



Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram.

«Прилеты были совсем рядом с сельским советом села Золотая Балка Новоалександровской ТГ. К счастью, пострадавших нет, повреждены частные хозяйственные помещения», — говорится в сообщении.

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