Сбежали под огнем ВСУ. Попытка наступления оккупантов в направлении Марьинки провалилась — Генштаб 11 июля, 08:00 Оккупанты пытались наступать в направлении Марьинки, ВСУ заставили их сбежать (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пытались наступать в направлении Марьинки, однако эту попытку остановили ВСУ, после чего террористические войска РФ побежали назад под украинским огнем.

В утренней сводке Генштаба говорится, что присутствуют признаки подготовки вражеских подразделений к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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На Новопавловском направлении оккупанты ведут штурмовые действия, чтобы улучшить тактическое положение. Вдоль линии столкновения систематически ведут огонь по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий. Активизировалась штурмовая и армейская авиация.

На Краматорском направлении активных действий оккупанты не проводили. Обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное.

На Бахмутском направлении зафиксировали обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Покровского, Соледара, Зайцево, Вершины, Новолуганского, Клищиевки и Нью-Йорка.

Вражеская авиация нанесла ракетно-авиационные удары вблизи Берестового, Спорного, Стряповки и Углегорской ТЭС.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Угледар, Времовка, Белогорье, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмакчка, Новоданиловка, Орехов и Каменское. Оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Орехова и авиационные удары в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки.

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