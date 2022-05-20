Оккупанты вели наступление в Запорожской области, но понесли потери и отступили — Генштаб

20 мая, 08:05
Цей матеріал також доступний українською
Генштаб сообщил о попытке наступления оккупантов в Запорожской области (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил о попытке наступления оккупантов в Запорожской области (Фото:Генштаб)

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупанты вели огонь из реактивной и ствольной артиллерии, а также минометов по инфраструктуре и мирным домохозяйствам, вели контрбатарейную борьбу.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом сообщает Генштаб.

Кроме того, в районе населенного пункта Новодаровка оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

Видео дня

На Южнобугском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии. Продолжали инженерное оборудование позиций и второй линии обороны.

«Сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий для улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области», — добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/320895440223541
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Наступление Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X