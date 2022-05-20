Оккупанты вели наступление в Запорожской области, но понесли потери и отступили — Генштаб 20 мая, 08:05 Цей матеріал також доступний українською Генштаб сообщил о попытке наступления оккупантов в Запорожской области (Фото:Генштаб)

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупанты вели огонь из реактивной и ствольной артиллерии, а также минометов по инфраструктуре и мирным домохозяйствам, вели контрбатарейную борьбу.



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Об этом сообщает Генштаб.

Кроме того, в районе населенного пункта Новодаровка оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

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На Южнобугском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии. Продолжали инженерное оборудование позиций и второй линии обороны.

«Сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий для улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области», — добавили в Генштабе.

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