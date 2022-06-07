Оккупанты пошли в наступление на юге Украины, но безуспешно — Генштаб

7 июня, 08:05
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Оккупанты пытались наступать на юге Украины (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытались наступать на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на улучшении своего тактического положения, удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает Генштаб.

Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил в Херсонской области, а самолеты — по складам боеприпасов в Николаевской области. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.

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В целях восстановления утраченного положения оккупационные войска при поддержке артиллерии и армейской авиации совершили наступательные действия в направлении Лозовое — Белая Криница, успеха не имели. Для уточнения позиций украинских войск вели воздушную разведку БПЛА.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Наступление Война России против Украины

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