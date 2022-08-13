Оккупанты пытались наступать на юге, но получили отпор — Генштаб

13 августа, 07:45
ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

На Южнобужском направлении российские захватчики обстреливали населенные пункты и безуспешно пытались наступать.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

«На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии в районах Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что враг пытался вести наступательный бой в направлении Сухой Пруд – Лозовое, успеха не имел, отошел.

Оккупанты также нанесли авиационные удары возле Осокоровки и Андреевки и продолжали ведение воздушной разведки БпЛА.

По данным Генштаба, в акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

"Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины", - добавляют военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0348q4dWbQHRr1ZTWdaziEGZ7RjjFTMRQvqZcRoMF4R9HegSPzbuWHqSdrdH6SDQyfl
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Юг Украины Война России против Украины Генштаб ВСУ

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