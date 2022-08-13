Оккупанты пытались наступать на юге, но получили отпор — Генштаб
ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)
На Южнобужском направлении российские захватчики обстреливали населенные пункты и безуспешно пытались наступать.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
«На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии в районах Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов», — говорится в сообщении.
Отмечено, что враг пытался вести наступательный бой в направлении Сухой Пруд – Лозовое, успеха не имел, отошел.
Оккупанты также нанесли авиационные удары возле Осокоровки и Андреевки и продолжали ведение воздушной разведки БпЛА.
По данным Генштаба, в акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.
"Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины", - добавляют военные.
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