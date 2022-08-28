ВСУ отразили наступление армии РФ на трех направлениях — сводка Генштаба 28 августа, 19:35 Украинские военные в Донецкой области, 28 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Войска РФ пытались наступать на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Украинские военные отбросили врага.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 воскресенья, 28 августа.

Главное из ситуации на фронте.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На Северском — РФ держит отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей, обстреливала районы населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, вела воздушную разведку приграничных районов.

и направлениях обстановка без существенных изменений. На — РФ держит отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей, обстреливала районы населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, вела воздушную разведку приграничных районов. На Харьковском направлении оккупанты открывали огонь по населенным пунктам и нанесли удар возле Рубежного. Недалеко от Светличного попытались улучшить тактическое положение, но не имели успеха и отошли.

направлении оккупанты открывали огонь по населенным пунктам и нанесли удар возле Рубежного. Недалеко от Светличного попытались улучшить тактическое положение, но не имели успеха и отошли. На Славянском направлении россияне пытались наступательными и штурмовыми действиями продвинуться в районе Богородичного — ВСУ нанесли им урон и отбросили. На Краматорском — открывали огонь возле Славянска, Верхнекаменского и Спорного, нанесли авиаудары в районе Григоровки.

направлении россияне пытались наступательными и штурмовыми действиями продвинуться в районе Богородичного — ВСУ нанесли им урон и отбросили. На — открывали огонь возле Славянска, Верхнекаменского и Спорного, нанесли авиаудары в районе Григоровки. На Бахмутском направлении ВСУ отразили наступление РФ возле Долины. Оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру и нанесли авиаудары в районах ряда населенных пунктов.

направлении ВСУ отразили наступление РФ возле Долины. Оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру и нанесли авиаудары в районах ряда населенных пунктов. На Авдеевском направлении армия РФ неудачно попыталась наступать в районе Первомайского, понесла потери и отошла. Обстреливала населенные пункты из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

направлении армия РФ неудачно попыталась наступать в районе Первомайского, понесла потери и отошла. Обстреливала населенные пункты из танков, ствольной и реактивной артиллерии. На Новопавловском направлении противник пытался улучшить тактическое положение недалеко от Павловки, но безуспешно. На Запорожском — обстрелял районы Гуляйполя, Гуляйпольского, Каменского, Бурлацкого, Времовки, Червоного и нанес авиаудары возле Полтавки.

направлении противник пытался улучшить тактическое положение недалеко от Павловки, но безуспешно. На — обстрелял районы Гуляйполя, Гуляйпольского, Каменского, Бурлацкого, Времовки, Червоного и нанес авиаудары возле Полтавки. На Южнобугском направлении российские военные открыли огонь по ряду населенных пунктов, нанесли авиаудары возле Андреевки и Александровки. Генштаб фиксирует высокую активность вражеских разведывательных беспилотников.

направлении российские военные открыли огонь по ряду населенных пунктов, нанесли авиаудары возле Андреевки и Александровки. Генштаб фиксирует высокую активность вражеских разведывательных беспилотников. В акваториях Черного и Азовского морей обстановка без значительных изменений.

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