Оккупанты пытались наступать на пяти направлениях, но получили отпор — Генштаб 24 августа, 19:15 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские военные понесли потери во время безуспешных наступлений на Авдеевском и Южнобугском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений нет. На последнем россияне обстреляли из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Толстодубово, Шевченково и Запселье Сумской области.

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На Харьковском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова, Светличного, Слатино, Русских Тишков и еще 20 населенных пунктов. Задействовали авиацию для ударов у Верхнего Салтова, Пришиба, Рубежного и Одноробовки.

На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии захватчики обстреливали районы Славянска, Долины, Бражковки, Богородичного, Краснополья, Константиновки и Дубравного. Совершили неудачную попытку наступления в направлении Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Северска, Григоровки, Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Бахмутское, Майорск, Шумы, Зайцевое, Васюкивка, Кодема, Белогоровка и Яковлевка. Ударами авиации пытался разрушить важные объекты в районах городов Соледар и Бахмут.

Враг пытался улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское и Кодема. Получил отпор и ретировался.

На Авдеевском направлении россияне задействовали ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов неподалеку Авдеевки, Александрополя, Опытного, Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки и Невельского. Авиационным ударам оккупантов подверглись районы населенных пунктов Марьинка, Александрополь и Водяное.

Противник уже в который раз пытался установить контроль над населенными пунктами Пески и Невельское наступательными и штурмовыми действиями. Успеха не достиг, традиционно понес потери и отошел.

На Новопавловском направлении удары авиации захватчиков зафиксированы неподалеку Владимировки, Павловки и Новомайорского.

Украинские военные отбили наступление россияне в направлениях населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Павловка и Великая Новоселка.

На Запорожском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Новополя, Малых Щербаков, Орехова и еще 15 населенных пунктов. Ударам авиации врага подверглись территории возле Новоселки, Полтавки, Новополя и Дорожнянки.

Корабельное группировки захватчиков в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражения военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

На Южнобугском направлении россияне для сдерживания украинских войск обстреливали из имеющихся средств огневого поражения территории по линии соприкосновения. Задействовали авиацию для ударов по районам населенных пунктов Трудолюбовка, Андреевка, Потемкино, Александровка, Лозовое, Большое Артаково и Белая Криница.

Совершили неудачную попытку наступления в направлении Николаевки. Украинские военные нанесли им потери и отбросили назад.

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