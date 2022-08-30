На Харьковском направлении оккупанты пытались наступать, но получили отпор — Генштаб
На Харьковском направлении оккупанты получили отпор (Фото:Генштаб)
На Харьковском направлении оккупанты вели наступательный бой с целью улучшения тактического положения в районе населенного пункта Уды. После огневого поражения украинскими военными отошли.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.
Также на этом направлении зафиксировали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Дементиевка, Русская Лозовая, Петровка, Старый Салтов, Питомник, Сосновка и Большие Проходы. Вражеская авиация нанесла удар возле Гусаровки.
На Славянском направлении вражеские подразделения продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Дмитровки, Бражковки, Долины и Богородичного.
Пытались вести воздушную разведку БПЛА в районе Богородичного. Летательный аппарат был уничтожен.
Подразделения оккупантов предприняли попытку ведения штурмовых действий в направлении Шнурков. Успеха не имели, отошли.
На Слобожанском направлении войска РФ продолжают ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления подразделений сил обороны.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка — без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.
На Северском направлении оккупанты удерживают отдельные вооруженные силы РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Зафиксировали артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ободы, Нововасиловка и Миропольское Сумской области.
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