Оккупанты пытались атаковать в районе Изюма, но отступили с потерями

6 июня, 12:02
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Оккупанты пытались атаковать, но отступили с потерями (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Оккупанты пытались атаковать, но отступили с потерями (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Российские оккупанты пытались атаковать украинские позиции в районе Изюма. Однако успеха не имели и вынуждены были отступить, понеся потери.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На северном и северо-восточном направлении оккупанты сосредоточили внимание на обороне.

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Украинские вооруженные силы пытаются продвигаться вперед, добавил Синегубов.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/hmGkJ8D01iU

В своей утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что на Харьковском направлении российские оккупанты ведут активную оборону, основные усилия сосредоточивают на удержании занятых рубежей.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Изюм Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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