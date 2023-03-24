Оккупанты пытались атаковать Одесскую область, силы ПВО сбили две ракеты Х-59

24 марта, 01:50
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ПВО (Фото:2.bp.blogspot.com)

ПВО (Фото:2.bp.blogspot.com)

В четверг вечером, 23 марта, оккупанты пытались атаковать Одесскую область с Су-35 с направления Черного моря. Силы и средства украинской ПВО сбили две авиационные ракеты Х-59 класса.

Об этом сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров.

«Около 21:30 враг пытался атаковать Одесскую область российскими истребителями Су-35 с направления Черного моря», — заявил он.

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Назаров отметил, что силы и средства украинской ПВО со 100% результативностью сбили обе управляемые авиационные ракеты Х-59 класса «воздух-поверхность».

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Одесская область Черное море Оккупант ПВО Война в Украине Война России против Украины

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