Оккупанты пытались атаковать Одесскую область, силы ПВО сбили две ракеты Х-59 24 марта, 01:50 ПВО (Фото:2.bp.blogspot.com)

В четверг вечером, 23 марта, оккупанты пытались атаковать Одесскую область с Су-35 с направления Черного моря. Силы и средства украинской ПВО сбили две авиационные ракеты Х-59 класса.

Об этом сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров.



«Около 21:30 враг пытался атаковать Одесскую область российскими истребителями Су-35 с направления Черного моря», — заявил он.

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Назаров отметил, что силы и средства украинской ПВО со 100% результативностью сбили обе управляемые авиационные ракеты Х-59 класса «воздух-поверхность».

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