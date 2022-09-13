На Донбассе украинские военные отразили атаки армии РФ возле семи населенных пунктов — Генштаб 13 сентября, 08:00 На Донбассе украинские военные отразили вражеские атаки (Фото:Генштаб)

Силы обороны успешно отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригоровка.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Кроме того, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла девять ударов по семи опорным пунктам и местам скопления вражеской живой силы и техники. Были уничтожены две позиции зенитных ракетных комплексов оккупантов. Потери живой силы и техники уточняются.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункты управления, районы сосредоточения живой силы и боевой техники армии РФ. В зону поражения попали комплекс радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция Зоопарк, артиллерийские подразделения и склады боеприпасов.

Оккупационные войска РФ обстреливали инфраструктуру из минометов, танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении — неподалеку от Атынского и Стукаловки Сумской области;

на Харьковском направлении — в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянска;

на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;

на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина;

на Авдеевском направлении — населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении — вблизи Угледар, а Пречистовки, Новоукраинки и Времовки;

на Запорожском направлении — в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Чаривное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Железнодорожное, Темировка, Новополь и Времовка.

На Южнобугском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку БПЛА — совершили 23 вылета.

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