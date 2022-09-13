На Донбассе украинские военные отразили атаки армии РФ возле семи населенных пунктов — Генштаб

13 сентября, 08:00
Поделиться:
На Донбассе украинские военные отразили вражеские атаки (Фото:Генштаб)

На Донбассе украинские военные отразили вражеские атаки (Фото:Генштаб)

Силы обороны успешно отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригоровка.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Кроме того, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла девять ударов по семи опорным пунктам и местам скопления вражеской живой силы и техники. Были уничтожены две позиции зенитных ракетных комплексов оккупантов. Потери живой силы и техники уточняются.

Видео дня

Читайте также:
Том Купер
Том Купер
«План G» в действии. Как выглядит наступление ВСУ с точки зрения Путина

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункты управления, районы сосредоточения живой силы и боевой техники армии РФ. В зону поражения попали комплекс радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция Зоопарк, артиллерийские подразделения и склады боеприпасов.

Оккупационные войска РФ обстреливали инфраструктуру из минометов, танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

  • на Северском направлении — неподалеку от Атынского и Стукаловки Сумской области;
  • на Харьковском направлении — в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянска;
  • на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;
  • на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина;
  • на Авдеевском направлении — населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка;
  • на Новопавловском направлении — вблизи Угледар, а Пречистовки, Новоукраинки и Времовки;
  • на Запорожском направлении — в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Чаривное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Железнодорожное, Темировка, Новополь и Времовка.
Читайте также:
«Гнать взашей» за «катастрофу». Российскую пропаганду порвало: ее охватили хаос, раздор и волна критики в адрес властей и военачальников РФ

На Южнобугском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку БПЛА — совершили 23 вылета.

https://www.youtube.com/watch?v=yhbH96bvkoE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X