Над Черным морем ПВО сбила ракету, которая летела в район Коблево 23 августа, 09:26 Над Николаевской областью сбили ракету (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В понедельник, 22 августа, российские оккупанты выпустили ракету Х-31 по Николаевской области. Ее сбила украинская ПВО.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, ракета была направлена на село Коблево.

Силы противовоздушной обороны сбили ее над морем.

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Потерь и разрушений нет.

Ким также сообщил, что с 19:00 до полуночи, были обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Широковской громады. 22 августа ориентировочно с 12:00 до 13:00 обстрелам подверглось село Красная Долина. Повреждены четыре жилых дома. Пострадавших нет.



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Также 23 августа ориентировочно в 01:00 и 03:00 были обстрелы возле села Широкое. Около 05:30 были обстрелы за пределами сел Поляна, Красная Долина, Широкое. Пострадавших нет.



Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады, которые находятся на линии разграничения. Ночью 23 августа были обстрелы пгт Березнеговатое. Из-за попадания боеприпасов и их обломков произошло возгорание сена.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.



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