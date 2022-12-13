Оккупанты проводят ротацию на Херсонском направлении: Генштаб сообщил подробности 13 декабря, 08:22 На Херсонском направлении оккупанты проводят ротацию (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На Херсонском направлении командование российских оккупационных войск проводит ротацию отдельных подразделений.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 13 декабря.

Оккупанты, прибывающие во временно захваченные населенные пункты, заселяются в оставленные и принудительно «освобожденные» местными жителями помещения.

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Кроме того, 10−11 декабря, отмечен отвод оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области.

Ранее в Пентагоне сообщали, что на захваченной левобережной части Херсонской области остаются десятки тысяч военных оккупационных войск РФ.