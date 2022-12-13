Оккупанты проводят ротацию на Херсонском направлении: Генштаб сообщил подробности

13 декабря, 08:22
Поделиться:
На Херсонском направлении оккупанты проводят ротацию (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На Херсонском направлении оккупанты проводят ротацию (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На Херсонском направлении командование российских оккупационных войск проводит ротацию отдельных подразделений.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 13 декабря.

Оккупанты, прибывающие во временно захваченные населенные пункты, заселяются в оставленные и принудительно «освобожденные» местными жителями помещения.

Видео дня

Кроме того, 10−11 декабря, отмечен отвод оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области.

Ранее в Пентагоне сообщали, что на захваченной левобережной части Херсонской области остаются десятки тысяч военных оккупационных войск РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=o0UCz6v5M1k
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Херсонская область Ротация Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X