Оккупанты проводят ротацию на Херсонском направлении: Генштаб сообщил подробности
На Херсонском направлении оккупанты проводят ротацию (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
На Херсонском направлении командование российских оккупационных войск проводит ротацию отдельных подразделений.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 13 декабря.
Оккупанты, прибывающие во временно захваченные населенные пункты, заселяются в оставленные и принудительно «освобожденные» местными жителями помещения.
Кроме того, 10−11 декабря, отмечен отвод оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области.
Ранее в Пентагоне сообщали, что на захваченной левобережной части Херсонской области остаются десятки тысяч военных оккупационных войск РФ.