Генштаб ВСУ. Оккупанты проводят принудительную мобилизацию в Изюме и готовят провокации в Запорожской области 17 апреля, 19:45 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оккупанты проводят принудительную мобилизацию на захваченных территориях Харьковской области, а также готовят провокации в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в сводке.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал.

На Северском направлении сохраняется вероятность применения противником диверсионно-разведывательных групп и нанесения ракетных ударов с территории РФ по военной и гражданской инфраструктуре.

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На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, пытаются атаковать подразделения наших войск и объектов критической инфраструктуры.

На Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия. РФ продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по Мариуполю, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Оккупанты пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода Азовсталь.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций. В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что войска РФ, вероятно, для осуществления провокаций, зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги.

Значительный общественный резонанс в Крыму вызвала информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера Москва. Среди населения усиливается недоверие к информации, распространяемой российскими СМИ.

Из-за нехватки человеческих ресурсов оккупанты пытаются втянуть в войну местных жителей временно захваченных территорий: в городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин.

На отдельных временно занятых оккупантами территориях продолжается подготовка к проведению незаконного референдума по провозглашению так называемой «Херсонской народной республики». Для фальсификации его результатов планируется использовать персональные данные жителей региона, которые собирают оккупанты при выдаче так называемой «гуманитарной помощи». Среди жителей также распространяется информация, что после оглашения результатов псевдореферендума начнется их «мобилизация» в ряды вооруженных сил РФ.

Также при проведении мероприятий подготовки перед отправкой подразделений для участия в войне с Украиной на полигонах на территории российской федерации отмечено более 50 случаев самовольного ухода из полевых лагерей личным составом.

Украинские защитники и защитницы держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска по отдельным направлениям.

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