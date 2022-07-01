Оккупанты проводят перегруппировку на Славянском направлении — Генштаб 1 июля, 07:05 Оккупанты пытаются перегруппироваться на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении террористические войска РФ продолжают ведение обороны, перегруппировываются и пытаются улучшить тактическое положение.

Об этом сообщает Генштаб.

Агресор совершил артиллерийские обстрелы позиций украинских войск неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.

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На Харьковском направлении оккупанты сосредоточили группировку войск Западного военного округа, осуществляют оборону ранее занятых рубежей, систематически обстреливают подразделения Сил обороны Украины для сковывания их действий.

Из артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Базалиевка, Победа, Верхний Салтов, Норцовка, Чепиль, Дмитровка, Барвенково, Мосьпаново, Большая Бабка, Сороковка и Пришиб.

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