Оккупанты обыскивают жителей Запорожской и Донецкой областей — Генштаб

19 декабря, 07:41
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На временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей оккупанты обыскивают местных жителей (Фото:zp.vgorode.ua)

На временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей оккупанты обыскивают местных жителей (Фото:zp.vgorode.ua)

Российские оккупанты продолжают обыски населения на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 19 декабря.

Особое внимание уделяется мобильным телефонам и смартфонам.

15 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты не выпускают из города мужчин призывного возраста.

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Также, по его словам, россияне перестали выпускать людей, желающих уехать с оккупированных территорий.

https://www.youtube.com/watch?v=1MMndUeWilU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Запорожская область Генштаб Обыски Война России против Украины

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