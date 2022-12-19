Оккупанты обыскивают жителей Запорожской и Донецкой областей — Генштаб
На временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей оккупанты обыскивают местных жителей (Фото:zp.vgorode.ua)
Российские оккупанты продолжают обыски населения на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 19 декабря.
Особое внимание уделяется мобильным телефонам и смартфонам.
15 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты не выпускают из города мужчин призывного возраста.
Также, по его словам, россияне перестали выпускать людей, желающих уехать с оккупированных территорий.