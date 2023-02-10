Генштаб сообщил, как оккупанты проводят фильтрацию на захваченной части Херсонской области 10 февраля, 07:17 Оккупанты проводят фильтрацию в Голой Пристани (Фото:favoritekherson.co)

На захваченных территориях Херсонской области российские оккупационные войска продолжают проводить фильтрационные мероприятия.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 10 февраля.

В городе Голая Пристань сотрудники ФСБ РФ проводят проверки документов и личных вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам.

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8 февраля Генштаб сообщал, что в населенном пункте Каиры Каховского района Херсонской области российские оккупационные войска принудительно отбирают у местного населения гражданские автомобили.