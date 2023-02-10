Генштаб сообщил, как оккупанты проводят фильтрацию на захваченной части Херсонской области
Оккупанты проводят фильтрацию в Голой Пристани (Фото:favoritekherson.co)
На захваченных территориях Херсонской области российские оккупационные войска продолжают проводить фильтрационные мероприятия.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 10 февраля.
В городе Голая Пристань сотрудники ФСБ РФ проводят проверки документов и личных вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам.
8 февраля Генштаб сообщал, что в населенном пункте Каиры Каховского района Херсонской области российские оккупационные войска принудительно отбирают у местного населения гражданские автомобили.