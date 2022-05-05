Оккупанты провоцируют напряженность в Приднестровье — Генштаб
По данным Генштаба, оккупанты провоцируют напряженность в Приднестровье (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Российские оккупанты провоцируют напряженность в Приднестровском регионе Молдавии.
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Об этом сообщает Генштаб.
Также российские войска осуществляют перегруппировку войск на отдельных направлениях, принимает меры по пополнению запасов.
Пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений.
1 мая британская газета The Times со ссылкой на источники среди украинских военных сообщила, что Кремль принял решение о нападении на Молдову и попытается открыть оттуда «новый фронт» против Украины.
Ранее в Приднестровье произошло несколько провокаций со взрывами, которые, по данным ГУР, организовали российские спецслужбы, а местная «администрация», подконтрольная кремлевскому режиму, начала созывать людей на «военное собрание». В свою очередь Украина усилила охрану государственной границы с регионом, а силы обороны заняли соответствующие позиции.
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