Оккупанты провоцируют напряженность в Приднестровье — Генштаб

5 мая, 09:02
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По данным Генштаба, оккупанты провоцируют напряженность в Приднестровье (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По данным Генштаба, оккупанты провоцируют напряженность в Приднестровье (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты провоцируют напряженность в Приднестровском регионе Молдавии.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Об этом сообщает Генштаб.

Также российские войска осуществляют перегруппировку войск на отдельных направлениях, принимает меры по пополнению запасов.

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Пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/309656384680780

1 мая британская газета The Times со ссылкой на источники среди украинских военных сообщила, что Кремль принял решение о нападении на Молдову и попытается открыть оттуда «новый фронт» против Украины.

https://www.youtube.com/embed/UE4bct40aDI

Ранее в Приднестровье произошло несколько провокаций со взрывами, которые, по данным ГУР, организовали российские спецслужбы, а местная «администрация», подконтрольная кремлевскому режиму, начала созывать людей на «военное собрание». В свою очередь Украина усилила охрану государственной границы с регионом, а силы обороны заняли соответствующие позиции.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Приднестровье Война России против Украины

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