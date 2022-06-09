Оккупанты ищут слабые места в обороне Северодонецка, провели ряд неудачных штурмов — Генштаб

9 июня, 08:01
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Обстановка в Северодонецке остается напряженной (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Обстановка в Северодонецке остается напряженной (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Российские оккупанты продолжают безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк.

Об этом сообщает Генштаб.

Армия РФ обстреливает украинские позиции из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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Под огонь также попала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновка, Горское и Екатериновка.

Видео дня

По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении населенного пункта Катериновка украинские военные также нанесли противнику потери. Войска РФ отошли.

На Бахмутском направлении украинские позиции попали под вражеский огонь из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья и Майорского. Оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк.

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Используя результаты огневого воздействия, агрессоры ведут штурмовые действия в районе населенных пунктов Роты, Николаевка и Камышеваха.

В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не происходило. С целью сковывания действий украинских подразделений оккупанты вели огонь из артиллерии и минометов по линии столкновения.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Генштаб Северодонецк Война России против Украины

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