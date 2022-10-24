Оккупанты провели ротацию личного состава на Запорожской АЭС — Генштаб

24 октября, 07:26
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Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В городе Энергодар российские оккупанты осуществили ротацию личного состава на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 24 октября.

На ЗАЭС продолжают фиксировать факты оказания физического и морального давления на работников станции. Их принуждают к подписанию контрактов с корпорацией Росатом.

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Кроме того, захватчики запретили работникам электростанции выезд на территорию, подконтрольную украинским властям.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Запорожская АЭС Энергодар ЗАЭС Война России против Украины

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