Потеряли бронетехнику. Атака оккупантов возле села Первомайское завершилась грандиозным провалом — видео
Бойцы 59-й бригады ВСУ дали достойный отпор оккупантам (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)
Попытка наступательных действий российских оккупантов возле села Первомайское Донецкой области завершилось полным провалом.
Об этом сообщил народный депутат Юрий Мысягин, опубликовав у себя в соцсетях соответствующее видео.
На нем видно, как несколько единиц бронетехники пытаются прорваться к позициям 59-й бригады ВСУ, однако получают серьезный отпор.
«Противотанковые мины и ПТРК FGM-148 Javelin сделали свои дела, уничтожив МТ-ЛБ и БМП-2», — рассказал нардеп.
При этом, как отмечает Мысягин, это далеко не первая попытка наступления россиян на данном участке, однако все предыдущие также закончились ничем.