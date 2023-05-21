Потеряли бронетехнику. Атака оккупантов возле села Первомайское завершилась грандиозным провалом — видео 21 мая, 10:45 Бойцы 59-й бригады ВСУ дали достойный отпор оккупантам (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)

Попытка наступательных действий российских оккупантов возле села Первомайское Донецкой области завершилось полным провалом.

Об этом сообщил народный депутат Юрий Мысягин, опубликовав у себя в соцсетях соответствующее видео.

На нем видно, как несколько единиц бронетехники пытаются прорваться к позициям 59-й бригады ВСУ, однако получают серьезный отпор.

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«Противотанковые мины и ПТРК FGM-148 Javelin сделали свои дела, уничтожив МТ-ЛБ и БМП-2», — рассказал нардеп.

При этом, как отмечает Мысягин, это далеко не первая попытка наступления россиян на данном участке, однако все предыдущие также закончились ничем.