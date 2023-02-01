Ситуация на юге: РФ пытается прощупать украинскую оборону на суше, на море и в воздухе — оперативное командование

1 февраля, 09:00
Поделиться:
На юге оккупанты пытаются прощупать украинскую оборону (Фото:Генштаб)

На юге оккупанты пытаются прощупать украинскую оборону (Фото:Генштаб)

На юге Украины российские оккупационные войска пытаются «прощупать» украинскую оборону на суше, на море и в воздухе.

Как сообщила в эфире телемарафона руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк, войска РФ, в частности, задействуют авиацию, а это свидетельствует о подготовке слаживания сил воздуха и моря.

Видео дня

Кроме того, оккупанты используют разведывательные беспилотники.

Читайте также:
Рекорные потери ради Соледара. У россиян нет ресурсов для продолжения наступления — военный эксперт

«Также понимаем, что они тяготеют к определенным скрепам и их фраза „можем повторить“ может спроектироваться и на февраль этого года», — отметила Гуменюк.

Относительно ДРГ в районе островов вблизи Херсона она сказала, что таким образом РФ нагнетает ситуацию, но мощностей для форсирования реки у них нет. На левый берег Херсонской области оккупанты подтянули новых мобилизованных из-за больших потерь, но качественного состава у них нет.

Ранее Гуменюк сообщала, что оккупанты стягивают на юг Украины живую силу, но она технически необеспеченная.

https://www.youtube.com/watch?v=4vYAqmEfSfs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X