Ситуация на юге: РФ пытается прощупать украинскую оборону на суше, на море и в воздухе — оперативное командование 1 февраля, 09:00 На юге оккупанты пытаются прощупать украинскую оборону (Фото:Генштаб)

На юге Украины российские оккупационные войска пытаются «прощупать» украинскую оборону на суше, на море и в воздухе.

Как сообщила в эфире телемарафона руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк, войска РФ, в частности, задействуют авиацию, а это свидетельствует о подготовке слаживания сил воздуха и моря.

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Кроме того, оккупанты используют разведывательные беспилотники.

«Также понимаем, что они тяготеют к определенным скрепам и их фраза „можем повторить“ может спроектироваться и на февраль этого года», — отметила Гуменюк.

Относительно ДРГ в районе островов вблизи Херсона она сказала, что таким образом РФ нагнетает ситуацию, но мощностей для форсирования реки у них нет. На левый берег Херсонской области оккупанты подтянули новых мобилизованных из-за больших потерь, но качественного состава у них нет.

Ранее Гуменюк сообщала, что оккупанты стягивают на юг Украины живую силу, но она технически необеспеченная.