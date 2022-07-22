Удар ВСУ по Антоновскому мосту: российские войска прорабатывают организацию понтонной переправы в районе Херсона — облсовет

22 июля, 12:23
ВСУ ударили по Антоновскому мосту (Фото:СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram)

ВСУ ударили по Антоновскому мосту (Фото:СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram)

Российские войска начали прорабатывать организацию понтонной переправы в районе Херсона, заявил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

«Оккупанты прорабатывают организацию понтонной переправы в районе Херсона, для чего провели обследование нескольких участков Днепра», — написал он в Telegram.

По его словам, с проектной документацией на Антоновский мост, которую они только сейчас начали искать по московским архивам, пока не складывается.

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«А без нее подготовить план восстановительных работ быстро не получится, да и результат будет так себе. Но самое главное, что уже до самых идеологически прокачанных орков дошло, что они находятся на чужой земле, где им совсем не рады», — написал он.

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Российские оккупанты не могут оперативно восстановить Антоновский мост через Днепр, сейчас по нему возможен проезд только легкового транспорта.

Соболевский сообщил, что по мосту было две успешных атаки, несмотря на то, что оккупанты пытались обеспечить ему максимальную защиту силами ПВО. Полноценно использовать мост сейчас невозможно.

https://www.youtube.com/watch?v=1lks-nKh0A4&t=12s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Херсон Война России против Украины

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