Оккупанты могут атаковать окрестности Лисичанска в ближайшее время — ISW 22 июня, 06:13 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы Лисичанска (Фото:t.me/serhiy_hayday)

Российские войска успешно продвигаются в Лисичанск с юга. Вероятно, они атакуют окрестности Лисичанска в ближайшую неделю.

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).



Уточняется, что это российское наступление является неудачей для украинской обороны в районе Северодонецк-Лисичанск.

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Отмечается, что оккупантам, вероятно, потребуются дальнейшие затяжные бои с украинскими войсками, подобные блокадным боям в Мариуполе и Северодонецке, чтобы захватить Лисичанск.

Аналитики ранее прогнозировали, что российские захватчики будут пытаться атаковать Лисичанск с юга, чтобы свести на нет преимущество в обороне, которое украинским защитникам предоставляет Сиверский Донец.

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