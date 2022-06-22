Оккупанты могут атаковать окрестности Лисичанска в ближайшее время — ISW
Обстрелы Лисичанска (Фото:t.me/serhiy_hayday)
Российские войска успешно продвигаются в Лисичанск с юга. Вероятно, они атакуют окрестности Лисичанска в ближайшую неделю.
Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).
Уточняется, что это российское наступление является неудачей для украинской обороны в районе Северодонецк-Лисичанск.
Отмечается, что оккупантам, вероятно, потребуются дальнейшие затяжные бои с украинскими войсками, подобные блокадным боям в Мариуполе и Северодонецке, чтобы захватить Лисичанск.
Аналитики ранее прогнозировали, что российские захватчики будут пытаться атаковать Лисичанск с юга, чтобы свести на нет преимущество в обороне, которое украинским защитникам предоставляет Сиверский Донец.
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