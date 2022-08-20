На ЗАЭС оккупанты продолжили «выходные» для украинского персонала, часть работников Росатома вернули — ГУР 20 августа, 23:05 Запорожская АЭС (Фото:en.gov.ua)

Представители оккупационного руководства Запорожской АЭС продлили «кратковременные выходные» для украинского персонала. В отличие от предыдущего распоряжения, теперь это касается также оперативных дежурных.

Об этом сообщает в Telegram ГУР МО.

Указано, что продолжительность «выходных» не уточняется. Взамен на станцию вернули часть представителей Росатома. Также на ЗАЭС остается контингент оккупационных войск и большое количество оружия и боеприпасов.

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«Эти меры могут свидетельствовать о намерении оккупантов отключить станцию ​​от украинских электросетей и питания – так называемый "вывод в ноль". В таком случае станция на определенный период времени останется без электропитания. Аварийное электроснабжение будет производиться за счет дизельных подстанций», — подчеркивают разведчики.



В ГУР отмечают, что это создает потенциальную опасность, поскольку увеличивается вероятность возникновения критических ситуаций, что, похоже, является главной целью умышленных действий российских оккупантов на украинском ядерном объекте.



Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.



Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.



В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.



Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.



11 августа российские оккупанты продолжали обстреливать район Запорожской АЭС, одно из попаданий было рядом с первым энергоблоком.



13 августа оккупанты снова обстреляли территорию ЗАЭС. В ГУР МО сообщили, что они готовят провокацию под украинским флагом.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию.



18 августа в РФ пригрозили остановить работу Запорожской АЭС. В этот же день стало известно о подготовке Россией провокаций на объекте.



19 августа в Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.

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