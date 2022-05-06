Российские оккупанты продолжают штурмовать Азовсталь и пытаются захватить Попасную — Генштаб

6 мая, 07:11
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Генштаб сообщил, где ведутся активные боевые действия (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, где ведутся активные боевые действия (Фото:Генштаб)

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают вести активные боевые действия.

Об этом сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении российские войска обстреливают позиций украинских войск.

На Попаснянском направлении основные усилия сосредоточили на установлении полного контроля над населенным пунктом Попасная и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/xuVsyHFPPtk

В Мариуполе продолжают блокировку подразделений Сил обороны в районе Азовстали. В отдельных районах при поддержке авиации возобновили штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не вели. Пытается сковать действия украинских войск и уничтожить артиллерийские подразделения.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/310376874608731
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Мариуполь Азовсталь Попасная Война России против Украины

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