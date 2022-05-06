Российские оккупанты продолжают штурмовать Азовсталь и пытаются захватить Попасную — Генштаб 6 мая, 07:11 Цей матеріал також доступний українською Генштаб сообщил, где ведутся активные боевые действия (Фото:Генштаб)

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают вести активные боевые действия.

Об этом сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении российские войска обстреливают позиций украинских войск.

На Попаснянском направлении основные усилия сосредоточили на установлении полного контроля над населенным пунктом Попасная и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.

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В Мариуполе продолжают блокировку подразделений Сил обороны в районе Азовстали. В отдельных районах при поддержке авиации возобновили штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не вели. Пытается сковать действия украинских войск и уничтожить артиллерийские подразделения.

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