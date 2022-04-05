Оккупанты продолжают перегруппировываться и задерживают мирных жителей на захваченных территориях — Генштаб

5 апреля, 19:33
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Оккупанты в Мариуполе, 31 марта 2020 года (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Оккупанты в Мариуполе, 31 марта 2020 года (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские оккупанты продолжают перегруппировываться, а на захваченных территориях задерживают проукраинских мирных жителей.

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Такую оперативную информацию на 12 часов 3 апреля сообщили в Генштабе ВСУ в традиционной сводке.

Противник не отказался от цели операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

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Пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.

На Северском направлении продолжается вывоз железной дорогой и военно-транспортными самолетами военной техники из России с территории Беларуси. В то же время, выявлено перемещение отдельных подразделений из Беларуси в направлении государственной границы Украины.

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Враг продолжает применять авиацию и артиллерию для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и промышленности. Так, в результате обстрела города Рубежное Луганской области, оккупантами повреждена цистерна с азотной кислотой.

На Слобожанском направлении идет блокада противником отдельного района Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты осуществляют поиск проукраинских жителей и незаконное их задержание.

В городе Изюм российские оккупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях ВСУ. С этой целью производят обстрелы населенного пункта и создают вид «документирования».

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На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии продолжает штурм Мариуполя.

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На временно захваченной территории Запорожской области в Бердянске производится задержание местных жителей.

В городе Токмак медицинский персонал местных учреждений здравоохранения заставляют подписывать так называемые «контракты» с министерством здравоохранения России.

В западном военном округе РФ, с целью комплектования подразделений, понесших потери на территории Украины, проводятся мероприятия скрытой мобилизации.

Командование войск РФ пытается восполнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений. В Читинском суворовском военном училище МВД России проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в «специальной операции». Значительная часть преподавателей отказалась от возможного привлечения к «выполнению задач» и готова к увольнению с военной службы.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Генштаб Оккупант Война в Украине

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