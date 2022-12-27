Оккупанты продолжают перебрасывать технику через Мариуполь — советник мэра 27 декабря, 21:54 Драмтеатр в Мариуполе, 16 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают перебрасывать военную технику через оккупированный Мариуполь. Во вторник, 27 декабря 2022 года, в городе зафиксировали движение двух колонн.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его информации, первая колонна оккупантов выехала из города ориентировочно в 13:30.

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«Около 50 единиц техники, в том числе гусеничная техника типа танки Т62 на лафетах. Подтверждено прохождение через мост в районе с. Демьяновка/Камышеватое в Запорожскую область», — сообщил Андрющенко.

Вторая колонна техники оккупантов выехала из Мариуполя около 15:00.

«Около 50 единиц, в том числе танки и БМП на лафетах, грузовики с БК и живой силой. Продолжается усиление Мелитопольского участка фронта. Что частично подтверждается многочисленными разговорами оккупантов в городе», — говорится в сообщении.

24 декабря Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что российские оккупанты превращают Мариуполь Донецкой области в военную базу.