Несут большие потери. Генштаб сообщил, на каких направлениях оккупанты ведут наступление 26 января, 07:21 Оккупанты продолжают наступать, неся значительные потери (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты не прекращают наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях, несмотря на большие потери. Также войска РФ вели безуспешные наступательные действия на Лиманском и Авдеевском направлениях.



Как говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 26 января, на Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Краснопоповка Луганской области, а также Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Марьинка, Угледар и Павловка Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена. Оккупанты обстреляли районы Леоновки, Ясной Поляны и Михалькиной Слободы Черниговской области, а также Будивельного, Волфиного и Тимофеевки Сумской области. В Харьковской области под вражеский огонь попали районы 20 населенных пунктов, среди которых Бударки, Волчанские Хутора, Липцы, Волчанск, Красное и Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении были обстреляны Синьковка, Ивановка, Котляровка и Табаевка Харьковской области, а также Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли позиции украинских войск в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Невское Луганской области, а также Веригинское лесничество и Ямполевку Донецкой области.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали районы 22 населенных пунктов, в частности, Ивановское, Краснополовка, Спорное, Бахмут, Озаряновка, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении были обстреляны Авдеевка, Водяное, Первомайское, Бердичи, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении войска РФ обстреляли районы Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы 25 населенных пунктов, среди которых Времовка, Свободное Поле, Новополь Донецкой области, а также Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов в Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать мирные города и села. Пострадали 20 населенных пунктов, в том числе Берислав, Антоновка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Республиканец и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.