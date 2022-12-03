Оккупанты продолжают атаковать на двух направлениях: Генштаб сообщил, где украинские силы дали отпор

3 декабря, 08:01
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ВСУ дали отпор оккупантам в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб)

ВСУ дали отпор оккупантам в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска продолжают вести наступательные действия на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Продолжается перемещение личного состава и военной техники РФ для комплектования подразделений, понесших потери.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке за субботу, 3 декабря.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области, а также Соледар, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

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Войска РФ нанесли пять ракетных, 27 авиационных ударов, совершили 44 обстрела из РСЗО по гражданской инфраструктуре и позициям украинских войск вдоль линии столкновения.

  • На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины. В частности, на ее полигонах идет подготовка отдельных подразделений вооруженных сил РФ.
  • На Слобожанском направлении обстрелы из артиллерии разных типов зафиксировали районах населенных пунктов Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово и Черняки Харьковской области.
  • На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обороняются. Совершили обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка в Луганской области. Нанесли авиаудары по Новоселовскому и Ивановке.
  • На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Опытное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Также армия РФ нанесла авиаудары неподалеку от населенных пунктов Верхнекаменное, Соледар и Спорное.
  • На Новопавловском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Обстреляли из артиллерии районы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.
  • На Запорожском направлении войска РФ обороняются. Совершили танковые и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Червоное, Терноватое, Чаривное, Гуляйпольское и Каменское Запорожской области.
  • На Херсонском направлении оккупанты обороняют ранее занятые рубежи. Из артиллерии разных типов были обстреляны позиции украинских войск в районах населенных пунктов Дудчаны, Тягинка, Ивановка и Днепровское Херсонской области. Также оккупанты не прекращают обстреливать пригороды и город Херсон.
https://www.youtube.com/watch?v=ii85LYtEaUg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Луганская область Генштаб Наступление Война России против Украины

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