Обещают жилье. Оккупанты хотят мобилизовать всех мужчин на захваченных территориях Луганской области — Маляр 22 марта, 16:36 Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Оккупационные войска на территории временно захваченной Луганской области продолжают мобилизационные мероприятия. Они собираются призвать все местное мужское население призывного возраста. Им обещают жилье.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, в населенных пунктах Старобельск, Счастье, Новоайдар, Нижнетеплое, Новопсков, что в Луганской области, оккупанты объявили очередной этап масштабной военной подготовки российских войск с проведением в нынешний весенне-летний период мобилизационных учений.

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Маляр отметила, что оккупанты планируют призвать все местное мужское население призывного возраста (прежде всего, получивших гражданство России и так называемой «ЛНР») для участия в таких мобилизационных мероприятиях.

К тому же, россияне для мотивирования потенциальных призывников к службе в оккупационных войсках обещают передавать им принудительно отчужденное жилье украинцев, вынужденно покинувших оккупированную территорию.

В свою очередь мужчины, осознающие перспективу попасть на фронт после прохождения военной подготовки, увольняются с работы и меняют свое место жительства.

По данным украинских военных, российские захватчики объявили масштабные учения на временно оккупированной территории Луганской области, пытаясь скрыть тотальную мобилизацию местных мужчин.