Одним из «любимых» маршрутов является Мариуполь — Таганрог. Оккупанты продолжают грабить временно захваченные территории

5 января, 15:31
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Изуродованный оккупантами Мариуполь (Фото:Андрющенко/Telegram)

Изуродованный оккупантами Мариуполь (Фото:Андрющенко/Telegram)

Оккупанты продолжают грабить временно захваченные территории. Они вывозят зерно, а также лом металлов из уничтоженных городов, в том числе из Мариуполя.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, российские войска вывозят награбленное в Россию, одним из «любимых» маршрутов Мариуполь — Таганрог.

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"Также зафиксирован вывоз стройматериалов, а именно те, которые враг получает в процессе разборки уничтоженных им домов в Мариуполе", - отмечают в ЦНС.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты превращают морской порт Мариуполя в военную базу.

В конце декабря из порта были уволены все мариупольцы, за исключением отдельных специалистов-коллаборантов, и завезены работники из России.

https://www.youtube.com/embed/Tjodv4fKxsU
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Мариуполь Зерно Металл Война России против Украины

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