Оккупанты рассылают жителям Херсона СМС с призывом покинуть город 19 октября, 10:00 Оккупанты хотят, чтобы жители Херсона покинули город (Фото:cometa-ks.news)

Марионеточные «власти» Кремля в Херсонской области рассылают жителям Херсона СМС, в которых просят их покинуть город.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

«Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999», — сказано в сообщении, которое приводят пропагандисты.

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Накануне херсонский коллаборант Владимир Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в интервью Радио НВ ранее заявила, что коллаборанты в Херсонской области пытаются организовать депортацию населения и хотят создать для пропагандистских СМИ «картинку» того, что местные жители якобы боятся ВСУ, однако поведение украинцев обратное.