«Батальоны ложатся». Оккупанты признают силу ВСУ и восхищаются их бесстрашием — перехват СБУ
Украинский военнослужащий стреляет из гранатомета (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
ВСУ «кладут» врага «целыми батальонами» и делают это на «раз-два», поэтому враг деморализован и способен наступать только ценой безумных потерь, об этом свидетельствует новый телефонный разговор, перехвативший СБУ и опубликованный в Twitter.
«Украинская армия — это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, с*ка, никого… Это так и есть, реально…» — рассказывает матери оккупант.
На отрицание женщины, которая насмотрелась пропаганды, просто спрашивает:
«Ты потери вообще видела какие? Вам правду не говорят… вам рассказывают сказки», — говорит он.
По его словам, россияне, если и продвигаются, то за счет огромных потерь:
«А даже если продвигается наша (армия — ред.), это очень с большими потерями. Ху*рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въ**али. Батальоны ложатся…», — сказал он.
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