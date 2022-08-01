«Батальоны ложатся». Оккупанты признают силу ВСУ и восхищаются их бесстрашием — перехват СБУ 1 августа, 17:28 Украинский военнослужащий стреляет из гранатомета (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

ВСУ «кладут» врага «целыми батальонами» и делают это на «раз-два», поэтому враг деморализован и способен наступать только ценой безумных потерь, об этом свидетельствует новый телефонный разговор, перехвативший СБУ и опубликованный в Twitter.

«Украинская армия — это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, с*ка, никого… Это так и есть, реально…» — рассказывает матери оккупант.

На отрицание женщины, которая насмотрелась пропаганды, просто спрашивает:

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«Ты потери вообще видела какие? Вам правду не говорят… вам рассказывают сказки», — говорит он.

По его словам, россияне, если и продвигаются, то за счет огромных потерь:

«А даже если продвигается наша (армия — ред.), это очень с большими потерями. Ху*рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въ**али. Батальоны ложатся…», — сказал он.

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